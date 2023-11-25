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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تطالب بوقف عنف المتطرفين في مستوطنات الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مشددة على أنه "يجب أن يتوقف".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في كندا: "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية".

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وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال لقاء نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في رام الله، الجمعة، على أهمية أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية".

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