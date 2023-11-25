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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد الدمار في أبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة

دمار أبراج غزة
دمار أبراج غزة

تداولت مواقع فلسطينية صور الدمار الذي حل بغزة في جزء منه بأبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة المحاصر حيث تعرضت الأبراج لقصف مستمر من قبل الاحتلال الصهيوني طوال أسابيع ما حولها إلى ركام وخرابات .

يأتي ذلك في اليوم الثاني من الهدنة .

وسبق نشرت حكومة الاحتلال الاربعاء  أسماء 300 أسير فلسطيني من الأطفال والسيدات، وذلك لإعطاء مهلة للاعتراض عليها أمام محاكم الاحتلال، قبيل 48 ساعة من الإفراج عنهم بموجب اتفاق الهدنة.

ورغم أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، إلا أنه يتوقع أن يتطور إلى إطلاق سراح المزيد، وهذا ما يفسر نشر الاحتلال ضعف الرقم المتفق عليه من الأسرى، حيث سيتم اختيار 150 اسير من القائمة المنشورة.

 

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