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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لو عاوز تتنازل عن محل لشخص آخر.. اعرف الرسوم المطلوبة

خطوات التنازل عن
خطوات التنازل عن المحال لشخص اخر

تستطيع التنازل عن المحال الذي تملكه لشخص آخر بخطوات بسيطة، حيث أجاز قانون المحال العامة للمواطنين التنازل عن المحال لشخص آخر ، وذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال وحددها القانون طبقا لطبيعة الاماكن الموجود بها المحال المراد التنازل عنه.

وفي الأماكن المميزة تكون رسوم التنازل عن المحال بحد أقصى 10 آلاف جنيها وتبدأ من 7000 إلى 10000 جنيها كحد أقصى.

كيفية تعديل وصف المحال

كما يمكن للمواطنين تعديل وصف المحال إلى محال مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال ، حدد قانون المحال العامة رسوم  تعديل وصف المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر بمبلغ 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر بمبلغ 7000 جنيها.

أما رسوم تقديم الخدمة في الأماكن المميزة فحددها القانون بحد أقصى 20 ألف جنيها في المساحات الأكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 10 الاف جنيها.

كما أنه في الأماكن المميزة التي تقدم خدمة "الشيشة"، فتكون رسوم تقديم الخدمة  بحد أقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الأكثر من 91 متر،  أما في المساحات من 1 إلى 15 متر 5 آلاف جنيها .

تتنازل عن المحال خطوات بسيطة الاماكن المميزة رسوم ترخيص المحال الشيشة

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