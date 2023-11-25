القاهرة الإخبارية: الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا مقابل 14 محتجزا لدى الفصائل اليوم

أعلنت السجون الإسرائيلية، أنها ستفرج عن 42 أسيرا فلسطينيا، اليوم، ضمن الصفقة الخاصة بالهدنة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الفصائل الفلسطينية ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما.

وتدخل الهدنة المؤقتة يومها الثاني في قطاع غزة؛ حيث يسود الهدوء ميدانيا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.