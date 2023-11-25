آحمد موسى يكشف تفاصيل الهجوم على سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

كشف الأعلامي آحمد موسى، عن خبر يتعلق برجل أعمال إسرائيلي عبر حسابه على اكس تويتر سابقاً.

وكتب نقلاً عن ‏وسائل إعلام أمريكية: "سفينة شحن مملوكة لرجل اعمال اسرائيلي تعرضت لهجوم بالمسيرات في المحيط الهندي”.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مسئول دفاعي أمريكي إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

وأضاف مسؤول الدفاع، الذي تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز Shahed-136 والتي كانت تحمل قنبلة على شكل مثلث أثناء وجودها في المياه الدولية.

وانفجرت المسيرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المسؤول: "نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ورفض المسؤول توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران كانت وراء الهجوم.