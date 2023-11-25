هل المواطنون الأمريكيون بين دفعة الأسرى الجديدة.. مسئول بالبيت الأبيض يوضح

أعلن مسؤول أمريكي أنه من غير المتوقع أن يكون هناك مواطنون أمريكيون من بين الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضاف المسؤول الأمريكي أن البيت الأبيض يأمل في أن يكون 3 مواطنين أمريكيين جزءاً من عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم التفاوض عليها في الأيام المقبلة.

وتابع المسؤول الأمريكي في البيت الأبيض: “نحن في مرحلة مبكرة من العملية التي ستشهد إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلاً خلال المرحلة الأولى من الاتفاق”.

ولفت “نأمل أن يشمل ذلك ثلاث نساء وأطفال مزدوجي الجنسية، وهم مواطنون أمريكيون. وهذا ما سينكشف خلال الأيام المقبلة. لن نعلق على الحالات الفردية لأن العملية جارية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، إن تنفيذ الهدنة في غزة، شمل عملا دبلوماسيا شاقا، كما أنها فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد بايدن أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر؛ لأن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، ضروري للمستشفيات والمدنيين.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، إضافة إلى إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين.