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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ليفربول بعد التعادل مع السيتي: نستحق الفوز.. ونجمنا صنع الفارق

كلوب
كلوب

عبر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن رضاه التام بعد تعادل فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لحظة جيدة، في ملعب صعب، ليس من المصادفة فوزهم بالعديد من المباريات على أرضهم، وكنا بحاجة لمزيد من الوقت للتحضير للمباراة بصورة مناسبة وخاصة في تلك الظروف".


وأضاف: "لا نزال في عملية، إذا كنا لعبنا بصورة جيدة اليوم، لكان بمقدورنا تحقيق الفوز، لكن لم نفعل ذلك، لعبنا بصورة لا بأس بها، تسببنا لهم في المشاكل، ولكن لم نحظ بتلك اللحظات الجيدة في الشوط الأول، وحاولنا التحسن في الثاني، وعدلنا تمركزنا بصورة طفيفة، ولسوء الحظ فقدنا ديوجو جوتا، وسنرى حالة أليسون".

وواصل: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين بأن يتخيلوا الوضع إذا كنا نلعب بصورة أفضل، علينا التأقلم بعض الشيء، ووضعنا ترينت في مركز دفاعي مختلف، وقلصنا الفجوة بين دوم سوبوسلاي ومو صلاح في الشوط الثاني، وساعدنا ذلك في المزيد من الاستقرار ومن هنا بدأنا لعب الكرة القدم".

وتابع: "كانت لدينا لحظات جيدة، كنت أتمنى بأن نحظى بالمزيد، في اللحظة الراهنة نقطة التعادل تمثل نجاحًا بالنسبة لنا، ليس لدي شيء لأشتكي منه، وترينت صنع الفارق اليوم، قبل التحدث عن التمركز، أعتقد أن تواجده في الجناح الأيمن يساعدنا مع مرور الوقت".

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