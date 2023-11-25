حمدى فتحي يتعرض للطرد مع الوكرة في مواجهة العربي بالدوري القطري

تلقى الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة، البطاقة الحمراء والطرد من مباراة فريقه مع العربي، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفتحي، في الدقيقة 78، نتيجة تدخل عنيف على النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط العربي.

وتعد هذه أول بطاقة حمراء للاعب الأهلي السابق، في مشواره مع الوكرة الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

وانتهى اللقاء بفوز العربي على الوكرة بنتيجة 2-1.

وسجل حمدي فتحي هدفين مع الوكرة، في دوري نجوم قطر هذا الموسم، خلال 7 مباريات، وصنع هدفا.

وكان قد شارك مؤخرا في فوز منتخب مصر على جيبوتي وسيراليون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.