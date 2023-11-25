عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدى فتحي يتعرض للطرد مع الوكرة في مواجهة العربي بالدوري القطري

طرد حمدي فتحي
طرد حمدي فتحي

تلقى الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة، البطاقة الحمراء والطرد من مباراة فريقه مع العربي، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفتحي، في الدقيقة 78، نتيجة تدخل عنيف على النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط العربي.

وتعد هذه أول بطاقة حمراء للاعب الأهلي السابق، في مشواره مع الوكرة الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

وانتهى اللقاء بفوز العربي على الوكرة بنتيجة 2-1.

وسجل حمدي فتحي هدفين مع الوكرة، في دوري نجوم قطر هذا الموسم، خلال 7 مباريات، وصنع هدفا.

وكان قد شارك مؤخرا في فوز منتخب مصر على جيبوتي وسيراليون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

حمدي فتحي البطاقة الحمراء الطرد دوري نجوم قطر قطر الوكرة الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

نيوكاسل يكتسح تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

أقوى مني .. أول تعليق من جوارديولا بعد اشتباكه مع مهاجم ليفربول

مهاجم مصري على طاولة الأهلي.. واللاعب يضغط على ناديه للانتقال للأحمر

قرار عاجل من مدرب يد الأهلي للاعبين

مدرب ليفربول بعد التعادل مع السيتي: نستحق الفوز.. ونجمنا صنع الفارق

أسيك ميموزا يقتنص تعادلا مثيرا من أنياب سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

ليفربول يكسر سلسلة ذهبية لمانشستر سيتي ورقما قياسيا للاعب المنافس| اعرف الحكاية

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حقنة بالخطأ.. قرار عاجل بشأن مساعدة صيدلي بـ التبين في القاهرة

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ