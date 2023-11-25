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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر ببيروت: ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان أمام تطورات المنطقة

سفيرمصر ببيروت يلتقي
سفيرمصر ببيروت يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

التقى السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، بنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث تم خلال اللقاء التباحث حيال الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومستجدات الوضع سياسياً وميدانياً، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.


وأكد السفير المصري اهتمام القاهرة بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة مع لبنان، معرباً عن التقدير الكبير لدور الرئيس بري في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن كافة مؤسسات الدولة المصرية عملت على تقديم كل الدعم الممكن للبنان في مواجهة الأزمات التي يمر بها، كما تؤكد مصر على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة. 

وأضاف أنه سيواصل العمل على تعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات الثنائية مع لبنان، ومواصلة الدور المصري المساند لبيروت من أجل إنجاز الاستحقاقات السياسية الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة.


ومن جانبه، أعرب الرئيس نبيه بري عن تقديره لجهود مصر في الحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، وتقديره لما تقدمه مصر من دعم ومساندة للبنان في مختلف المجالات، مؤكداً حرصه على تعزيز وتنمية أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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