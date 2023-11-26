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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023| تجنب الصمت

برج الميزان
برج الميزان

مواليد برج الميزان يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالموضة والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يتركون رغباتهم في الإنفاق تحصل على أفضل ما لديهم.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

 

برج الميزان في حظك اليوم 26/11/2023

وبرج الميزان في العلاقات العاطفية لا يحب المناطق الرمادية إنما يميل إلى الوضوح والحسم رغم أنه كثير التردد في العموم.

توقعات برج الميزان

تتعزز اليوم اتصالاتك وأفكارك. تتميز اليوم ببعض الصفات الجذابة فضلا عن أن الجميع يدعمك ويقف بجانبك. على الرغم من تحسن الظروف إلا إنك لا زلت تحتاج إلى فرصة للتعبير عن رأيك بصراحة وبوضوح.  ننصحك بالتحدث مع الآخرين وتجنب الصمت. يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

برج الميزان اليوم مهنيا

يشار إلى التغيير في الجبهة المهنية. يمكنك تغيير وظائفك أو نقلك من قسم إلى آخر في مكتبك. سوف يعجبك الوضع الجديد وسيقدم لك الفرص التي طالما بحثت عنها. لذا، عليك الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتاح لك في طريقك.


برج الميزان اليوم عاطفيا

أنت جاد للغاية وربما تبالغ في التفكير في مشكلات علاقتك. حاول أن تسترخي قليلاً، بمجرد أن تتوقف عن محاولة اكتشاف المعنى المزدوج لكل إيماءة، ستجد أن علاقتك مبنية على قاعدة قوية وفي بعض الأحيان تحتاج فقط إلى ترك نفسك والاستمتاع بالأشياء كما هي.


برج الميزان حظك اليوم صحيا

لا تسهر في وقت متأخر من الليل، ضحي بنومك الصباحي المتأخر من أجل الحفاظ على صحة جيدة قد تفقدها إذا كنت تميل إلى الإهمال قليلاً.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كل جهودك فيما يتعلق بحياتك المهنية وحياتك الشخصية وصلت الآن إلى ذروتها. من المرجح أن يتراكم الزخم مما سيؤدي إلى نجاح كبير بالنسبة لك. سوف يلاحظ رؤسائك جهودك وبراعتك وستكسب بعض المؤيدين الأقوياء في هذه العملية.

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