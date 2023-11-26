شركة إيطالية تعتزم طرح مليون سهم من رأس مالها

تعتزم شركة جي إكس جي البريطانية طرح مليون سهم من أسهمها عن طريق زيادة رأس مالها، والتي تشكل 10 % من رأس مالها في اكتتاب جماعي، على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 1 ديسمبر 2022 وتمتد فترة الاكتتاب حتى 30 ديسمبر 2023.

طرح أسهم

سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحا لشرائح المكتتبين المستثمرين الأفراد، وتم تحديد سعر السهم بواقع جنيه إسترليني للسهم، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح مليون إسترليني، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 10 ملايين إسترليني، وعقب الاكتتاب سيتم فتح الفرع الأول لجي إكس جيء بالقاهرة. على أن يعقب ذلك فتح فرعي دبي وجدة.

شركة جي إكس جي البريطانية هي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2021، كما قامت بتطوير منصة لتوفر لعملائها محافظ إلكترونية متعددة العملات كما تقدم خدمة إرسال واستقبال الأموال إلى العديد من الدول، ويستطيع العميل أن يصدر بطاقة دفع مسبق ماستر كارد من خلال لوحة التحكم. كما توفر بوابة دفع إلكترونية لأصحاب المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبيل، وتوفر الشركة خدمة السحب والإيداع للعملاء في كثير من الدول من خلال شبكة وكلائها المعتمدين.