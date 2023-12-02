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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لو عاوز تشتري عربية| أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق.. بـ 130 ألف جنيه

صدى البلد

يعد امتلاك سيارة خاصة يعد حلمًا يسعى الكثيرون لتحقيقه، وتعتبر السيارات المستعملة خيارًا ممتازًا بتكلفة مناسبة، خاصةً عندما تكون تحت حدود 160 ألف جنيه. 

وفي هذا التقرير، سنقوم بعرض أفضل 5 سيارات مستعملة في هذه الفئة السعرية، استنادًا إلى أحدث تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة.

 سيارة رينو كليو موديل 2002

تعد سيارة رينو كليو موديل 2002 خيارًا مثيرًا للاهتمام. فبعد قطع مسافة 181 ألف كيلومتر، تظل في حالة جيدة. 

وتأتي بلون فضي، ناقل حركة مانيوال، ومجهزة بتكييف هواء. السعر المذهل الذي تبلغ 158 ألف جنيه يجعلها خيارًا مغريًا للكثيرين.
 

سيارة السيارات اوبل رينو مستعملة سوق السيارات

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