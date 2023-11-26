خبيرة: 20 ألف حالة وفاة في السودان منذ بداية الحرب.. فيديو

قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه الحرب في السودان لا تحظى بمتابعة إعلامية أو اهتمام دولي.



وأضافت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحرب السودانية حاليا أطلق عليها الحرب المنسية"، لافته: "مع كامل التعاطف مع الضحايا والشهداء في غزة فإن عدد الشهداء خلال الحرب السودانية منذ بداية الحرب تجاوز الآلاف".

وأشار الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: "أعتقد أن عدد الشهداء منذ بداية الحرب في السودان أي منذ 8 أشهر تجاوز الـ20 ألف ضحية"، موضحه: "تم اكتشاف عدد كبير من المقابر الجماعية".

