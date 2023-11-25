وفيات وإصابات بالمئات.. وباء الكوليرا يتفشى في شرق السودان

سجلت السلطات الصحية في السودان، 249 حالة اشتباه بالكوليرا بما في ذلك 5 وفيات، بعد انتهاء حملة التطعيم ضد المرض اليوم السبت في ولايتي القضارف والجزيرة التي بدأت في 20 نوفمبر الحالي، بعد أن وفرت الآلية العالمية للقضاء على الكوليرا 2.2 مليون جرعة من اللقاحات كدفعة أولى.

وقالت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، إنها سجلت 249 حالة اشتباه بالكوليرا بما في ذلك 5 وفيات ومنها 186 حالة مؤكدة تشمل 5 وفيات، وطالبت الإدارة بضرورة توفير فورية لكلورة مياه محلية عقيق، بينما قررت زيارة مركز الهلال الأحمر السوداني الخاص باستقبال عزل وعلاج الحالات بمدينة بورتسودان، بحسب ما أوردته صحيفة "سودان تريبيون" السودانية.

وشددت على ضرورة ضبط الإمداد الدوائي لمراكز العزل وزيادة 30 عامل لفريق صحة البيئة وتوفير الاستحقاقات المالية للكوادر الطبية.

وجرى تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا ــ والذي تسميه السُّلطات بالإسهالات المالية ــ في مدينة بورتسودان مطلع أكتوبر الماضي.

وتفشى وباء الكوليرا في ولايتي القضارف والخرطوم في سبتمبر، قبل أن ينتقل إلى ولايات أخرى منها الجزيرة والبحر الأحمر والنيل الأبيض، حيث يتوقع أن يصيب أكثر من ثلاث ملايين سوداني وفقًا للأمم المتحدة.