بالأسماء.. الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصا

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 460 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا.

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء نص المادة الأولى في القرار رقم 460 لسنة 2026 على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.