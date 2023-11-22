السودان.. مجلس السيادة يعلن أسماء الولاة الجدد

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف عدد من ولاة الولايات.

وبحسب وسائل إعلام سودانية ، فقد تم تعيين الطاهر إبراهيم الخير الحسن بمهام والي ولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبدالرحمن يونس بمهام والي ولاية كسلا.

كما تم عابدين عوض الله محمد بمهام والي الولاية الشمالية، وعصام الدين هارون أحمد محمد بمهام والي ولاية غرب كردفان.

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بإنهاء تكليف عدد من الولاة وهم إسماعيل عوض الله العاقب من مهام والي ولاية الجزيرة وخوجلي حمد عبدالله من مهام والي ولاية كسلا بالإضافة الي الباقر أحمد علي من مهام والي الولاية الشمالية

ووفق وسائل إعلام سودانية؛ فقد شمل القرار أيضا إنهاء تكليف معتصم عبد السلام عوض عبد السلام بمهام والي ولاية غرب كردفان وكذا سعد آدم بابكر من مهام والي ولاية وسط دارفور بالإضافة الي حامد محمد التجاني هنو من مهام والي ولاية جنوب دارفور.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أصدر قراراً بإنهاء تكليف كل من فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بمهام وزير الداخلية و محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.

كما انهي تكليف بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة و عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وشدد القرار علي وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ .