«شباب من أجل الإنسانية».. مبادرة جديدة في منتدى شباب العالم القادم

كشفت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن تفاصيل إطلاق مبادرة " شباب من أجل الإنسانية"، وذلك إيمانا من منتدي شباب العالم بنشر السلام.

وقالت بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، أن النسخة القادمة من منتدى شباب العالم ستكون استثنائية في تنفيذها والحضور والأفكار التي ستخرج منها.

وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إلى أن إطلاق المنتدى لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية أمام مواجهة العالم حالة من التفكك والازدواجية في المعايير.

نسخة منتدى شباب العالم ستكون مختلفة استثنائية

ودعت سارة بدر كل محبي السلام والقيم الإنسانية للمشاركة في المبادرة، مضيفة أن هذه النسخة من منتدى شباب العالم ستكون مختلفة عن النسخة السابقة وهي استثنائية على مدار 3 أيام ، والعمل علي توحيد الموقف العالمي لحماية المدنيين وادخال المساعدات الإنسانية وقت الحروب.