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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل إطلاق منتدى شباب العالم من أجل إحياء الإنسانية

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

كشفت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم  تفاصيل إطلاق منتدى مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وقالت سارة بدر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “شباب من أجل إحياء الإنسانية”، خاصة فى ظل التفكك العالمى والازدواجية في المعايير. 

تحقيق السلام العالمي

وأشارت سارة بدر، إلى أن المبادرة تهدف لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وحماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم. 

وأكدت سارة بدر أن المبادرة تهدف إلى  نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات.

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