عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توطين صناعة وسائل النقل يحقق مكاسب كبيرة لمصر

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ إعلان وزارة النقل ايقاف استيراد الوحدات المتحركة لجميع وسائل النقل العاملة فى مصر بما فيها القطارات والمترو والاتجاه نحو توطين صناعة وسائل النقل وبدأ تنفيذ ذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال لنقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل المصرية بمثابة ضربة البداية الحقيقية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن بدء تنفيذ خطة صناعة الوحدات المتحركة لجميع وسائل النقل العاملة فى مصر سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة لمصر والاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات النقل إضافة إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية والاتجاه إلى جعل مصر واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وأفريقيا المصدرة لمثل هذه الصناعات لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بنجاح جهود توطين الصناعة فى مجال مترو الأنفاق من خلال توقيع عقود لانشاء مجمعات مصانع لانتاج عربات المترو فى الوقت الذى بدأ تجميعها محليا حيث تم تجميع 8 قطارات تعمل بالخط الثالث للمترو، محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الجانب الكورى.

مؤكداً الأهمية الكبيرة لتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل التى كشف فيها عن أنه تم التعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة، لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث والتعاقد مع الجانب الكورى تضمن توطين قطارات المترو بنسبة لا تقل عن 31%، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فوست البين النمساوية وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، وكذلك التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً.

وزارة النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائل النقل اتفاقيات القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

صحيفة: نتنياهو تعهد بعدم المساس بقيادات حماس في قطر

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

هجوم على ثكنة عسكرية في سيراليون وفرض حظر تجول.. تفاصيل

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

في ثالث أيام الهدنة.. الدراسة تعود مجددًا بـ عسقلان المحتلة

مجلة أمريكية تكشف عن فتح الولايات المتحدة خزائن أسلحتها للكيان الصهيوني

في اليوم الثالث للهدنة.. تحليق مكثف لطائرات حربية واستطلاع إسرائيلية وسط غزة

مش هيصور فيلم عشان الجمهور| طارق الشناوي يكشف كواليس حالة عادل إمام الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ