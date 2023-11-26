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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تماشيًا مع هدنة غزة.. المقاومة بالعراق تعلن خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية بالعراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، انضمامها إلى الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، لافتة إلى أنها ستوقف هجماتها ضد الاحتلال حتى نهاية فترة الهدنة.

وقالت كتائب حزب الله العراقي في بيانها إنها ستخفض "وتيرة التصعيد" ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تماشيًا مع هدنة غزة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت في وقت سابق، قواعد أمريكية منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، وقاعدة قرب مطار أربيل، بالطائرات المسيّرة، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، إن بغداد نجحت في إفشال هجمات تستهدف قواعد عسكرية بها مستشارو التحالف.

وأضاف الشمري، في تصريحات لقناة “العربية”، أن قوات الأمن العراقية ضبطت منصات إطلاق الصواريخ التي تستهدف القواعد العسكرية، لافتًا إلى التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية.

وتابع: “نسيطر على جميع المناطق لمنع انطلاق أي هجمات على دول الجوار”، مؤكدًا نشر قوات الحدود في مناطق مهمة على الحدود مع إيران".

العراق الهدنة حماس إسرائيل الاحتلال

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