أستاذ علوم سياسية يوضح دور مصر في إنهاء أزمة تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن مصر دولة لديها خبرات طويلة في المفاوضات، ولها قدرة على إدارة ملفات النزاعات بكفاءة كبيرة.

وقال محمد عبد العظيم الشيمي، خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، بفضائية "دي أم سي"، إن مصر كان لها دور في الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى الدور الكبير في تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

النزاع المستمر في غزة

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الدور المصري يرتبط بمصداقية كبيرة لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدا أن الوضع الحالي، والوصول بهدنة إيجابية، قد يساهم في وقف القتال والنزاع المستمر في غزة.