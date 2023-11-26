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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: إنشاء مقر جديد لـ الكاف بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة،عصر اليوم، فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، وذلك لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء المقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى انه طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر الكاف في مصر ودعم القيادة السياسية والحكومة المصرية سيتم استبدال مقر الكاف فى ٦ اكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد على ان  مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا ومن أهم دول الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق خطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية مشيدا بالتطور  الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم  الافريقية فى الآونة الأخيرة. 


وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تم تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولى اهتماما كبيرا بالرياضة الافريقية وتطويرها.

كما تم الاتفاق على ابرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتى ستتولى تنفيذ وانشاء المقر الجديد للاتحاد.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم المدني

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