لطلاب الدراسات العليا.. نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 في حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 النتيجة النهائية بعد الامتحان الشفوي للدبلومات الآتية:
قانون التجارة الدولية
العلوم الإدارية
القانون الجنائي
وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة و صغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.
4- يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد
وأكدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه في حالة عدد سداد المصروفات الدراسية، سيتم حجب نتيجة الطالب .