لطلاب الدراسات العليا.. نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 في حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 النتيجة النهائية بعد الامتحان الشفوي للدبلومات الآتية:

قانون التجارة الدولية

العلوم الإدارية

القانون الجنائي

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد

وأكدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه في حالة عدد سداد المصروفات الدراسية، سيتم حجب نتيجة الطالب .