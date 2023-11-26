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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الجامعي 2023-2024.. اعرف الخريطة الزمنية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

 

مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات  ، ونقدم الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول ،وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول ،وبداية الفصل الدراسي الثاني .
 

وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.
 

ويبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

وكان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.
 

أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، مشيدًا بفوز منتخب مصر للجامعات طالبات بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالدوحة، والذي يعد إنجازًا تاريخيًّا جديدًا للرياضة المصرية بصفة عامة والجامعية بصفة خاصة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

رحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

هنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، وإلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

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