محافظ دمياط: وضع آلية تشغيل مثلى للمزرعة السمكية بالرطمة

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط" الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها.

وناقشت " المحافظ " جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والإمكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل ١٦٠ فدانا من المزرعة كمرحلة أولى.

وأكدت على ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي والوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، و بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل ..

وأكدت "عوض"، على ضرورة الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع و ذلك من خلال المعاينات المستمرة للوصول إلى الخطة المناسبة و أسلوب الاستزراع الأنسب بالاحواض وأيضًا الوصول إلى آلية التشغيل المثلى لتعظيم الاستفادة من المزرعة و زيادة معدلات الإنتاج بها ، وبما يحقق تطبيقها بالمراحل القادمة.

وأشارت إلى حرص المحافظة على وضع إستراتيجية ومنهجية محددة للتطوير لتحقيق هذه الأهداف بما يتواكب مع مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.