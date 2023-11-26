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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة يشهد حفل تخرج بجامعة حورس..ويتفقد إنشاء المدرسة اليابانية

صدى البلد

شارك المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب عددٍ من الكليات بجامعة حورس بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وحضور مميز لقامات علمية ورؤساء الجامعات، وحشدٍ كبير من أولياء أمور الخريجين.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض طابور دخول الخريجين، تلا ذلك كلمات لعمداء الكليات، ورئيس الجامعة، ثم كلمة الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء المدينة، التى تقدم خلالها بالتهنئة للخريجين، كما توجه بالشكر للمهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على مجهوداته فى دعم العملية التعليمية، والتعليم الجامعي، وأعمال التطوير بمدينة دمياط الجديدة، وأهداه درع تكريم على الجهد المبذول، كما تم منح دروع التكريم لأوائل الدفعات تقديراً لتفوقهم وتمنياً لهم بالنجاح فى مسيرتهم العلمية والعملية.

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وعلى الصعيد ذاته، وجه المهندس محمد خلف الله، الشكر لمسئولي جامعة حورس، لما حققوه من نقلة جديدة بالتعليم الجامعى، وتخريج أجيال وكوادر قادرة على استكمال مسيرة التنمية،  كما تقدم بالتهنئة للخريجين وأولياء الأمور، وتمنى لهم دوام التوفيق فيما هو قادم.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، والمهندسة جيهان حسين، رئيس هيئة الابنية التعليمية بدمياط، بدء إنشاء المدرسة اليابانية بطاقة 28 فصلا على مساحة 13 ألف متر مربع بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة، والتى يجري تنفيذها في إطار تطوير المنظومة التعليمية، ورفع جودة التعليم، وتوفير الخدمات التعليمية المتميزة بالمدن الجديدة، واستمراراً للتعاون المثمر بين الهيئة والجهاز.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن المدرسة سيتم تنفيذها كثانى نموذج للمدارس المصرية اليابانية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك للنجاح والإقبال على هذه النوعية من المدارس، والتى تعتمد على المناهج التعليمية والتربوية والعملية الحديثة، بهدف خلق جيل جديد من المبدعين فى عهد الجمهورية الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة جامعة حورس

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