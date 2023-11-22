عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يجري المراجعة الدورية لشهادات الجودة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، المهندس  أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .

حيث قام ممثل الشركة بالمراجعة على مدار عدة أيام ، بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى ارضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم .

كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحرى ناجم عن تسرب زيوت بترولية من سفينة خارج حوض الميناء ، وكيفية التعامل بهدف عدم وصول الزيوت وانتقالها من الممر الملاحي إلى داخل الميناء بواسطة أحدث وحدات ومعدات مكافحة التلوث التى إنضمت مؤخرا.

 واشتملت المناورة أيضا على سيناريو مكافحة حريق على متن إحدى القاطرات وكيفية التعامل معه بواسطة الطاقم الخاص بها إلى جانب قيام إحدى القاطرات بمكافحة حريق على أحد أرصفة محطة الغاز والبتروكيماويات بالميناء ، وسيناريو آخر لتعطل إحدى القاطرات ونجاح قطرها وسحبها بواسطة قاطرة أخرى وتراكيهم بأمان على رصيف الخدمات البحرية.

و تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة وبرج الارشاد ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة وردود الأفعال من جميع أطراف المناورة وقدراتها على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الطارئة.

من جانبه، أوضح اللواء بحرى  أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

ترشيحاتنا

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك

وزير الخارجية الأردني يحذر من زيادة احتمالات تفجر العنف بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ