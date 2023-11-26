ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطحينة؟

قدمت الد سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد الطحينية..

فوائد الطحينية :

1- تحمي الجسم من الإصابة بمرض الأنيميا "فقر الدم "و تساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء

2- تساعد على تخليص الجسم من السموم المتراكمة في الكبد

3 - تحافظ على سلامة العضلات وتساعد على إعادة بنائها

4 - تخفيض الكولسترول الضار في الدم بشكل عام

5 - تحفظ القلب والأوعية والشرايين من التصلب والجلطات

6 - تعالج التهابات اللثة بشكلٍ فعّالٍ وسريع

و ذلك بدهن اللثة بطبقةٍ سميكة من الطحينة

و تكرار الأمر حتى الشفاء التام

7 - تفيد في علاج تشقّقات الشفاه التي تنتج عن نقص

الفيتامينات والمعادن أو جفاف الجسم من السوائل

8 - تساعد على إعادة النضارة والرطوبة والشباب للبشرة ومنع تشققاتها

وإخفاء العيوب والقضاء على التجاعيد المبكّرة من خلال عمل ماسكات الطحينة للوجه

9 - تُستخدم لعلاج الخراجات والدمامل في الجسم

فهي تساعد على تسريع إنضاجها وخروج الصديد منها بسرعة وعلاجها بشكل كامل

وذلك بوضع القليل من الطحينة على قطعةٍ من القطن وإلصاقها على الخراج وتكرار العمليّة حتى يشفى تماماً وتغني عن إجراء التدخل الجراحي لإزالته

10- تفيد في علاج إلتهابات الحلق واللوزتين إذا استخدمت كغرغرة للحلق

ثمّ بلعها ببطء فإنها شافية مزيلة للإلتهابات والبلغم

11- تساعد على إنقاص الوزن الزائد والتخلّص من السمنة المفرطة

وتزيد الشعور بالشبع لفترة أطول

12- تقوّي العظام وتزيد من كثافتها

وتمنع الإصابة بالهشاشة لاعتبارها من أهم مصادر الكالسيوم..