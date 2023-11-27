صدمة.. نهال عنبر تكشف كواليس مكالمتها الأخيرة مع طارق عبد العزيز

كشفت الفنانة نهال عنبر، أنها قامت بإجراء مكالمة هاتفية مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز و التي استمرت ساعة، قائلة: "أنا اتصدمت بخبر وفاته لأنه كان تم شفاؤه و كان فرحان و قعدت أقوله أوعى ترجع للسجائر".

وقالت "عنبر"، خلال مداخلتها ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية انجي أنور، المذاع على شاشة ETC، "طارق كان رجل محترم بمعنى الكلمة و كريم، و كان صاحب صاحبه جدا و مسالم مش بتاع مشاكل"، منوهة إلى أنه كان يعاني من مشكلة قلبية و تم احتجازه بالمستشفى لفتره و أجرى عملية بقلبه.

أثناء تصوير مسلسل بقينا اتنين

وكشفت، أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز، توفى أثناء تصويره مسلسل (بقينا اتنين) بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسقط أثناء تحضيره للمشهد، لافتة إلى أنه كان فنان ذو روح مرحه و في غاية الأدب والاحترام.

وتابعت، "ربنا يرحمه و يصبر قلوب أولاده و أسرته، أحنا موجوع قلبنا"، مقدمة التعزية لأهله و أبنائه.