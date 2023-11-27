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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتقاما منه.. طعن ضابط الشرطة المدان بق.تل جورج فلويد| تفاصيل

طعن ضابط الشرطة الذي
طعن ضابط الشرطة الذي قتل جورج فلويد في السجن

تعرض «ديريك شوفين»، ضابط الشرطة السابق الذي قتل الأمريكي الأسمر «جورج فلويد» للطعن أثناء وجوده في السجن، حيث وقع الهجوم في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية (FCI) في توكسون، أريزونا، وفقًا لمسؤولي تنفيذ القانون.

وفقًا لموقع “سكاي نيوز” قالت مصادر في تنفيذ القانون، أن شوفين أصيب بجروح خطيرة، ولكنه من المتوقع أن ينجو من هذا الهجوم. واتخذ المسؤولون الإجراءات لإنقاذ حياته في السجن على الفور.

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وحتى الآن لم يتم الكشف عن هوية المهاجم الذي طعن شوفين، ولم تقدم السلطات مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.

يذكر أن ديريك شوفين أُدين بقتل جورج فلويد، الذي توفي في مايو 2020 بعد أن ضغط شوفين بركبته على رقبته لأكثر من تسع دقائق في مينيابوليس. وقد أثارت هذه الجريمة احتجاجات عالمية ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

أرسلت الشرطة شوفين للمؤسسة الإصلاحية الفيدرالية FCI في توكسون في أغسطس عام 2022 لقضاء حكمه بالسجن لمدة 22 عامًا بتهمة القتل من الدرجة الثانية وانتهاك الحقوق المدنية لفلويد.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافه ضد إدانته في الولاية، ويذكر أن شقيق فلويد، تيرينس فلويد، أعرب عن عدم اهتمامه لما حدث لشوفين في السجن، قائلاً: “ليس لدي أي مشاعر حول ذلك”.

احتجاجات الاحتجاجات الحادث المروع

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