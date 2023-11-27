مدرب أبو سليم: راضِ عن الأداء أمام الزمالك.. وأتوقع التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

قال شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي، إن فريقه واجه الزمالك من أجل الفوز، بغض النظر عن قوة المنافس وتاريخه في القارة السمراء، إلا أن التوفيق لم يحالفه.



وأضاف الخطوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك استحوذ على الكرة بدون خطورة، على عكس أبو سليم الذي كان يقاتل ومنظم للغاية على مستوى الدفاع.

وأشار إلى أن فريقه نجح في إغلاق المساحات أمام مهاجمي الزمالك الذي لم ينجح من التسجيل سوى هدف كان من كرة ثابتة، مؤكدًا رضاه على أداء فريقه الذي وصفه بـ«الممتاز».

واختتم تصريحاته، بأن خسارة فريقه لن تؤثر على مشوار فريقه في دور المجموعات، حيث يلعب الفريق الليبي مبارياته المقبلة بغرض الفوز، متوقعًا تأهل الزمالك ومعه أبو سليم من هذه المجموعة.