عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تطوير مشروعات الصرف الصحي والطرق بمدينة برج العرب الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي الوزارة، الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي، وتطوير الطرق بمدينة برج العرب الجديدة، والتي شملت محطات معالجة الصرف الصحي، والصناعي، وملحقاتها، وطريق حسن علام، وعددٍ من المشروعات المختلفة الجارية بالمدينة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ  تنفيذ مشروعات بنية تحتية بمدينة برج العرب الجديدة تجاوزت الـ 34 مشروعاً، وذلك في قطاعات المرافق، والطرق، والكهرباء، والزراعة، وغير ذلك، بجانب مشروعات الصيانة الدورية، بتكلفة قاربت الـ2.6 مليار جنيه.

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث - المشرف على أعمال المرافق، بزيارة تفقدية لمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الهيئة، وذلك بحضور المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، وتم عرض موقف المشروعات الجارية بمقر جهاز المدينة.

وتفقد المهندس أشرف فتحي محمود، ومرافقوه، محطة معالجة الصرف الصناعي بنظام برك الأكسدة بطاقة إنتاجية 46 ألف م3/ يوم، للمرحلة الأولى، وأعمال التوسعات الجارية بها، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى  100 ألف م3/يوم .

كما تفقد مسئولو الإسكان، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى  115 ألف م3/ يوم، وكذا أعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام الرابط بين مدخل مدينة برج العرب، وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، شاملاً الأعمال الصناعية.

وأشاد المهندس أشرف فتحي في ختام جولته بالجهود المبذولة على أرض الواقع، وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالإضافة إلى الالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ودفع عجلة التنمية داخل المدينة.

وأكد " محمود " ، على ضرورة الاهتمام بأعمال رفع كفاءة الطرق، وتنفيذها على أعلى مستوى، والإسراع بمعدلات التنفيذ، كما وجه بتكثيف استخدام المياه المعالجة لرى الجزر الوسطى، والمسطحات الخضراء.

وأوضح المهندس السيد همام، أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحي،  وبالوعات الأمطار بكافة أحياء المدينة، وذلك ضمن خطة المدينة خلال فصل الشتاء، حيث تعد مدينة برج العرب الجديدة من المناطق التي تتعرض لموجات الأمطار الشديدة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس الجهاز  ، على مواجهة مظاهر التعدي على أراضي المدينة بالبناء أو بأى من مظاهر التعدي، حيث تم إزالة 4 منازل تم بناؤها على أرض الجهاز، وتعوق تنفيذ مشروع المرافق الداخلية بمنطقة 70 فدانا بمدخل المدينة.

جدير بالذكر أن مدينة برج العرب الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمتع بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، وكذا لقربها من القرى السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور أيضا مطار برج العرب الدولي وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمسافة 28كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.


 

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنمية وتطوير المدن الجهود المبذوله الدكتور عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

ترشيحاتنا

وزارة التجارة تطلق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ