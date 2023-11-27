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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان : قرارات غلق وفصل مرافق بمنشآت وإزالة إشغالات في حملات بالعبور

صدى البلد

صرح  المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأن جهاز المدينة، وتحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، قام بشن حملات مكبرة بأحياء المدينة كافة، لمنع المخالفات، ورفع الإشغالات الخاصة بالمحال، والمنشآت التجارية، والمقاهي، والباعة الجائلين، والتعديات على حرم الطريق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم التهاون مع أى مخالفات يالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع، وسحب عدادات المرافق لبعض القطع المخالفة بالحي الثاني، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بالقطعة رقم 21 بلوك (١٦٠١٤) بالحي الخامس، والمتمثلة في بناء الردود وتقفيل وحدة سكنية مخالفة.

وأشار المهندس أحمد رشاد إلى أنه تم ضبط مخالفة بالقطعة رقم 27 بلوك (١٤٠٨٥) بالحي السادس، والمتمثلة في فرز قمامة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحمام مخالف في الردود، وبالمرور بالحى التاسع تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك (١٨٠٢٧)، لاستخدام وحدة سكنية مكتب إداري، واستغلال البدروم مخزن.

وقال: بالمرور بالحي الرابع تم ضبط مصنع ملابس مخالف بالقطعة رقم 18 بلوك (١٩٠٢٥)، كما تم ضبط مخزن خردة ببدروم القطعة رقم 23 بلوك (١٩٠٥٩)، واستكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات والباعة الجائلين بـ(الصناعية الأولى، والحي الثامن، والصناعية (ب&ج) والحي الأول - والحي السادس).

ونوه المهندس أحمد رشاد، عن أنه تم تشكيل حملة إشغالات ليلية، استهدفت (الحي الأول - الحي الثاني - حي الصناعية الأولى - دائري الحي التاسع - الحي الترفيهي - حي الشباب - الحي الثامن - الصناعية ب& ج - خط ١٠ - الطريق الرئيسي للمدينة).

وكلف رئيس جهاز مدينة العبور، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية، والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة، ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المهندس أحمد رشاد، على المرور الدورى اليومي على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد " رشاد " أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف إزالة الإشغالات والتعديات من خلال آلية محكمة، وهناك عمل متواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجهاً باستمرار بذل المجهودات، والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات عاصم الجزار وزير الإسكان ضبط مخالفة ضبط مخزن شن حملات رفع الإشغالات رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

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