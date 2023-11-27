وسط الهدنة.. جنود الاحتلال يظهرون في شوارع غزة بكثافة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعض الصور التي قال إنها تظهر قواته العاملة في غزة خلال فترة الهدنة التي من المقرر أن تنتهي اليوم.

وأظهرت الصور جنود الاحتلال وهم داخل مواقع من غزة التي أصابها الدمار وأصبحت تحت الركام.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بالعودة مجددًا بكل طاقتهم بعد الهدنة لتحقيق أهداف إسرائيل، متوعدًا بالقضاء على حماس والضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا على الكيان الصهيوني.

وقال نتنياهو أمس الأحد، إنه تحدث مع بايدن، معربًا عن استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو أمس الأحد، على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، عند مشاهدة لم شمل العائلات”.

وأضاف نتنياهو: "لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين.. أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.