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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي ألماني يرفع علم فلسطين على النصب التذكارية للهولوكوست وسط برلين| شاهد

صدى البلد

نشر إنجو يجر، عضو مجلس مقاطعة هانوفر بألمانيا، صورة على حسابه على موقع إنستغرام أمس الأحد، يظهر فيها وهو يقف عند النصب التذكارية للهولوكوست وسط برلين، حاملاً علم فلسطين في يده.

وكتب السياسي الألماني في تدوينة أن "الحرية للفلسطينيين تعني النضال ضد معاداة السامية".

ونشر يجر، وهو عضو في حزب "دي لينك" اليساري الألماني، في منشور سابق له على موقع إنستغرام، منشورا كتب فيه "يجب على بي بي سي وجميع وسائل الإعلام العالمية التوقف عن إلقاء اللوم على الضحايا الفلسطينيين وحماس في القتل، والتخلي عن الدعاية الإسرائيلية الكاذبة بأن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية. هذه عنصرية مريضة ويجب أن تتوقف".

وفي مقطع فيديو آخر قام بتحميله على حسابه، يظهر الزعيم ياسر عرفات في مقابلة وهو يتحدث عن استخدام المدنيين الفلسطينيين للحجارة للدفاع عن أنفسهم أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن هناك قوانين صارمة في ألمانيا تعتبر إنكار الهولوكوست جريمة جنائية يمكن بموجبها لأي شخص أن يقضي ما يصل إلى عام في السجن ولا يجوز عرض الرموز النازية، حتى لأغراض دعائية أو كجزء من مسرحية أو فيلم.

السياسي الألماني الحرية للفلسطينيين النصب التذكاري للهولوكوست برلين علم فلسطين العدوان الإسرائيلي على غزة

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