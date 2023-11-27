عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عزاء الفنان طارق عبد العزيز

صدى البلد

يقام عزاء الفنان طارق عبد العزيز غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

انتهت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص حرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع  الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

وكتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل وانتقل الى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه.

 

أما نبيل الحلفاوي فكتب: كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما ، رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية". 

الفنان طارق عبد العزيز الفنان محمد هنيدي الفنان محمد رياض مسجد الشرطة بالشيخ زايد وفاه الفنان طارق عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

ترشيحاتنا

مصادر: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني : نعمل على إخلاء المستشفيات الخارجة عن الخدمة في غزة

لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة

كيربي: عدد الرهائن الأمريكيين المتبقين في نطاق 7 إلى 10

إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود.. الأونروا تحذر من خطر يهدد سكان قطاع غزة

مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ