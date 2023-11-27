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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مديون بـ84 مليون جنيه للاعبين.. ناقد يكشف سبب تراجع مستوي الزمالك

صدى البلد

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي تراجع مستوي لاعبي الزمالك في الفترة الاخير .

وكتب عيسي من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" بعيدا عن زيزو ..أجد ان اعلي جودة لاعبين ف الزمالك لاعب مواليد ٨٦ ( شيكابالا) ولاعب مواليد ٨٥ (عبدالشافي)

كيف يصل الحال لهذا ومن السبب فيه ؟!
اللي وصل الزمالك الي كده من وجهة نظري هو السفه ف التعاقدات وقيمتها وعقود اللاعبين والقضايا الخارجية الدولارية

الزمالك مديون للاعبية الحالية عن الموسم اللي احنا فيه  بس بـ ٦٠ مليون جنيه ده غير باقي فلوس الموسم اللي كانت ٣٠ مليون وقبل مباراة أبوسليم بقت ٢٤ مليون".


نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد تسديد النادي للديون القديمة المستحقة عليه لصالح الهيئة.


جاء هذا التحرك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أبو سليم الليبي في مباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث استمرت جهود الإدارة في حل القضايا المالية للنادي.

لزمالك فيسبوك زيزو شيكابالا الزمالك مديون ادارة نادي الزمالك

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