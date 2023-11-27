تضر بالبشر والاتصالات.. عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

أصدر معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي تحذيرًا من ضرب عاصفة مغناطيسية قوية الأرض، اليوم الاثنين.

وقال معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي في بيان "تم تسجيل اضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي يوم 26 نوفمبر ووصلت درجته إلى مستوى "جي 2".

وأوضح بيان المعهد الروسي أن هذا المستوى يعني معتدل على مقياس الرصد المؤلف من خمسة مؤشرات، حيث "جي 5" هو"قوي للغاية" و"جي 1" هو "ضعيف".

وتابع أن مستوي "جي 2" يعني أنه قد توجد مشاكل في أنظمة الطاقة على الأرض حيث أنه من المحتمل أيضا حدوث انقطاعات في الملاحة الراديوية، وانتهاكات في الاتصالات الراديوية.

تأثير العاصفة

يذكر أن خبيرة روسية حذرت من تأثير العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة على صحة البشر بتسببه في مشاكل صحية.

نبهت طبيبة الأمراض الباطنية، سافينتش آلييفا، بحسب وسائل إعلام روسية، أنه من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل: الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل.

ونوهت بأن البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.

ونصحت أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة، بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.