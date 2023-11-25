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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناسا تحذر من عاصفة شمسية اليوم.. أعراض تؤكد إصابتك بها استشر الطبيب فورا

العاصفة الشمسية
العاصفة الشمسية

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من هجوم العاصفة الشمسية على الأرض، اليوم وذلك بعد ظهور عدد كبير من البقع على الشمس

ونقلا عن موقع “ newsweek”أعلنت ناسا ،أن هذه البقع الشمسية تسبب انفجارات عنيفة للطاقة باتجاه الأرض مما يؤدي ل حدوث العاصفة الشمسية 

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وهذه العاصفة الشمسية قد تتسبب في عاصفة مغناطيسية أرضية كبيرة تشكل خطرًا على شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة الأقمار الصناعية.

ويتوقع بعض الخبراء حدوث العاصفة الشمسية اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة لذا يجب المعرفة بتاثيرها على الإنسان وكيفية تجنبه

ووفقا لما جاء في موقع
wionews  نعرض لكم أهم الأعراض التي تؤكد التعرض لأضرار العاصفة الشمسية وتستوجب استشارة الطبيب 

العواصف المغناطيسية القوية يمكن أن تؤثر على رفاهية الناس على الأرض وقد لاحظ العلماء في جميع أنحاء العالم تأثير العواصف الشمسية على البشر، ولكن لا يوجد حتى الآن إجماع ومع ذلك، فقد أثبتت العديد من الأبحاث وجود صلة بين تدهور صحة الناس والعواصف المغناطيسية.

 

أضرار العاصفة الشمسية
أضرار العاصفة الشمسية

فيما يلي الشكاوى الشائعة التي يقدمها الناس أثناء العاصفة الشمسية المغناطيسية:

الصداع العام والنصفي والدوخة
الأرق أو النعاس المفرط
الضعف العام وتدهور الصحة
زيادة التعب وانخفاض التركيز والإنتاجية
زيادة القلق والاكتئاب والانفعال والعدوان
 

ومع ذلك، فإن العواصف الشمسية  المغناطيسية أكثر خطورة بالنسبة لرواد الفضاء خارج الدرع الواقي للغلاف الجوي للأرض، حيث أن مستويات الإشعاع المرتفعة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا للأخصائيين الطبيين، يجب على الناس أن يحصلوا على قسط أكبر من الراحة، وأن يحصلوا على نوم مناسب، وأن يتجنبوا المجهود، وأن يشربوا الكثير من الماء، وأن يتنفسوا الهواء النقي أثناء العاصفة الشمسية المغناطيسية.
 

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