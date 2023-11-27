أسرة "وبقينا اتنين" تهدي المسلسل إلى روح الفنان طارق عبد العزيز

قررت أسرة مسلسل "وبقينا اثنين" إهداء المسلسل إلى روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذى وافته المنية أمس الأحد أثناء تصويره أحد المشاهد في المسلسل ووقع مغشيًا عليه ولقى ربه في الحال.

كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اتنين، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

وقال زنيتا في تصريح خاص لصدى البلد": كنا بنصور مشاهد في الفيلا ، وكان هناك مشهد يجمعه بالفنان شريف منير وكانت ستدخل عليهما الفنانة نانسي هلال ولكنها لم تلحق".

وتابع :" شعر بتعب شديد وقاللي عاوز أقعد على الكرسي ، وكان معه ابنه ولكن بعد ذلك سقط على الارض وقام الفنان شريف منير بجس نبضه ولكنه وجده انقطع وعاد مرة اخرى ليتم نقله لمستشفى زايد حيث توفى هناك".

عزاء طارق عبد العزيز:

يقام عزاء الفنان طارق عبد العزيز غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وتمت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان منهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد “وبقينا اتنين” مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر تحولت صفحات الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقاؤه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

وكتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه وخرج من الشوت قعد علي الكرسي ورا الكاميرا وفاجأ الكل وانتقل الى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه.

أما نبيل الحلفاوي فكتب: كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما ، رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية".