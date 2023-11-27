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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: زيادة معدلات الولادة القيصرية في مصر لقلة ثقافة الصحة الإنجابية.. فيديو

الولادة
الولادة

أكد الدكتور جمال أبو السرور الرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء، أنه هناك زيادة في معدلات الولادة القيصرية في العالم ومصر.

 

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وقال جمال أبو السرور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، : "من أسباب زيادة نسب الولادة القيصرية في مصر عدم تواجد ثقافة الصحة الإنجابية لدى بعض الفتيات المقبلات على الزواج".

 

 وأضاف جمال أبو السرور: "على النساء الحوامل أن يعلموا أن الحمل والولادة عملية فسيولوجية طبيعية ولابد أن تأخذ مجراها الطبيعي ويمكن مساعدتها بأخذ عقاقير تخفف آلامها أثناء الولادة ".

 

 وتابع جمال أبو السرور :" النساء يقبلن على الزواج ويقمن بالاستسهال ويتجهن إلى الولادة القيصرية لتجنب الشعور بالألم والحفاظ على الأنوثة".

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