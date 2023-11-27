سلطنة عمان تسير 5 طائرات مساعدات للشعب الفلسطيني عبر مطار العريش

‏سيرت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والهلال الاحمر المصري الجسر الجوي المكون من 5 طائرات الى مطار العريش، محملة بـ 100 طن من المواد الغذائية المتنوعة.

وتقدم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية هذه المساعدات الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل، على أن يتم توصيلها عبر معبر رفح، وتسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني لتوزيع المساعدات العمانية على مراكز الايواء .



وتعد الطائرات الخمس هي الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية العمانية الإنسانية وسوف تليها دفعات أخرى بإذن الله، وتشكر الهيئة جميع من ساهم في هذا العمل الإنساني الخير ودعمهم الدائم للأشقاء في فلسطين.

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