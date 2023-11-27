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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: 60 صحفيا قُتـلوا في غزة خلال 45 يوما فقط

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 60 صحفيا خلال 45 يوما فقط داخل قطاع غزة، أي أنه كل يوم يموت أكثر من صحفي الذين يغطون الحرب والعدوان على القطاع، موضحا: "قبل كده، لو صحفي واحد قُتل أو أي حاجة حصلت؛ الدنيا كلها تقوم؛ لأن بيبقى فيه غرض، ولكن في غزة 60 صحفيا قُتلوا خلال 45 يوما ومحدش اتكلم". 

أحمد المسلماني يتحدث عن الوضع في غزة

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن المجتمع الدولي لا يرى ما يحدث في غزة، بعدما كان يتحدث عن حرية العمل الصحفي، ونقل الحقيقة، وكافة المواثيق التي يتحدث عنها العالم لسنوات، مستطردا: "فين كل ده من مقتل 60 صحفي في قطاع غزة في 45 يوم، منها محطات كبيرة زي روسيا اليوم، والقاهرة الإخبارية، وصحف كتيرة، ومراسل الجزيرة". 

وتابع أحمد المسلماني: "اللي ماكنوش يقدروا يقتلوه من الصحفيين؛ يقتلوا عائلته، أو يدمروا البيت اللي ساكن فيه، فيلاقوا أسرته استشهدت، أمر لا يحتمل على الإطلاق مقتل 60 صحفي في 45 يوم". 

وأكمل حديثه، أن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد الجيش الإسرائيلي، وبعد تحقيقات طويلة؛ تم إدانة إسرائيل رسميا، ولكن لم يتحدث أحد نهائيا عن الأمر، أو تم اتخاذ قرار تجاهها.

احمد المسلماني غزة قطاع غزة المسلماني برنامج الطبعة الأولى قناة الحياة

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