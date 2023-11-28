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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023.. حصاد جيد

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) يتميز مواليد هذه الفترة بالنشاط والحيوية وحب الحياة ولكنهم يغضبون بسرعة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات مواليد برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023


برج الحمل في حظك اليوم 28-11-2023

يشتهر برج الحمل بحبه للعمل والسرعة فى تنفيذ المهام المطلوبة، كما لا يمكنه تأجيل الأعمال المكلف بها، أيضًا يجيد التعامل مع أى شخص ويقدم النصائح، ويعتبر من الأبراج الجادة دائماً.


حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الفترة الحالية من أفضل الفترات التى يزدهر فيها مولود برج الحمل بشكل جيد، ويمكن أن يحصل على شهادات تقدير تؤهله للسفر إلى الخارج فى الفترات المقبلة لتنفيذ الخطط المهنية.

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 24-11-2023: تمر ببعض الأوضاع الصعبة

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برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 21/11/2023.. تحديد الهدف مهم


برج الحمل اليوم عاطفيا

ناقش شريك حياتك فى الأمور التى تسببت فى اشتعال الخلافات بينكما، حتى تتحسن حياتكما وتشعران بالسعادة والحب كما كنت تحلم طوال الوقت.

برج الحمل اليوم صحيا

تناول الأطعمة الخالية من الدهون، وكميات كبيرة من المياه وتخلص من أملاح الجسم، وتناول الكثير من السوائل التى تجعلك بصحة جيدة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يكون هناك حصاد جيد لجميع الخطط الذكية التى تؤهله لشراء عقارات، والانتهاء من الأوراق التى تساعده على السفر بكل سهولة.

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