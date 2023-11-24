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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. تمر ببعض الأوضاع الصعبة

الابراج
الابراج

يتسم مواليد برج الحمل بالعديد من المزايا والصفات التى تميزهم عن غيرهم، وتكسبهم العديد من الصداقات وعلاقات اجتماعية كبيرة تساعدهم فى الحصول على فرص أفضل فى حياتهم.

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برج الحمل في حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


يتميز مواليد برج الحمل بأنهم شخصيات متفتحة محبوبة يحرصون على مساعدة الآخرين، كما يتقنون فن الطهى وممارسة التمارين الرياضية ويعشقون خوض المغامرات المثيرة.
مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن ويقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل مهنيا وعاطفيا وصحيا.
حظك اليوم برج الحمل مهنيا
تجد اليوم بعض الأمور الجديدة فى مجال عملك، والتى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد المضاعف، لذلك حاول أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لتكسب ثقة رؤسائك وزملائك.
برج الحمل اليوم ماليا
برج الحمل اليوم ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.
برج الحمل اليوم عاطفيا
توجد بعض الأمور التى يجب أن تبحث لها عن حلول سريعة حتى لا تؤثر سلباً على علاقتك بالحبيب، فحاول أن تتحلى بالحكمة فى التعامل معه حتى تتمكن من تجنب أى مشاكل بينكما فى المستقبل.
برج الحمل اليوم صحيا
لا تكثر من تناول المنبهات حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبى، وتصيبك بحالة من الإرهاق والتعب الذى يجعلك تشعر بالكسل.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب عليك انتظار الفرص ومحاولة استغلالها، وقد تمر اليوم أيضا ببعض الأوضاع الصعبة التى يمكن أن تؤثر على يومك بصورة كبيرة.

يوم الحظ: الثلاثاء لون الحظ: أحمر رقم الحظ: 5
التوافق اليومي لبرج الحمل
التوافق الأكثر اليوم: برج الحمل ، الميزان التوافق العادل: الثور ، العذراء ، العقرب ، الحوت توافق أقل: السرطان ، الجدي  

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