فرج عامر: انتقال مهاجم إنبي للأهلي في يناير

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "اخبار مؤكدة احمد امين اوفا مهاجم انبي المتميز سينتقل للاهلي في يناير القادم".

الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.