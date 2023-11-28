أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ولذلك يقبل المصريون على شراء الذهب؛ للحفاظ على أموالهم وبغرض الاستثمار أيضًا، ولذلك عملا الدولة على طرح ماكينات ATM للذهب.

أول ماكينة ATM لشراء الذهب

ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

أعلن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين.

وقال مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن فكرة إنشاء ماكينة ATM للذهب جاءت بعد ملاحظة الدولة إقبال المصريين للاستثمار في الذهب، خاصة السبائك الذهب والجنيهات لقلة المصنعية التي تبدأ من 20 جنيها في الأوزان الكبيرة وبحد أقصى 100 جنيه في الأوزان الصغيرة التي تبدأ من 1 إلى 5 جرامات.

وأضاف: "المشغولات الذهبية لها أهمية كبرى، إذ يوازي كل 100 طن من الذهب 6 مليارات دولار، والدول تسعى لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب، ومصر الآن تملك رصيدًا جيدًا منه، بما يعادل 125 طنا، ونأمل أن نتخطى الـ 200 طن بالمجهودات الكبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية".

خطوات عمل ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

وشرح فرج، طريقة عمل ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب، من خلال وضع النقود بقيمة سعر الجرام الحالي في مصر، لتسحب الماكينة، الأموال، وتُخرج للمواطن، الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها، على الفور.

وأضاف أن الخدمة المقدمة من ماكينة ATM لبيع الذهب أمر متداول وتساعد على الادخار، وتم البدء بها في مصر في أحد المولات التجارية، وسيتم تفعيلها في باقي المولات قريبًا.

أهم مزايا ATM لبيع سبائك الذهب

من أهم مميزات ماكينة ATM لبيع الذهب، أنها ستكون متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتيح للعملاء شراء الذهب في حدود الميزانية التي يحددونها، وعادة ما توفر ATM الذهب 8 خيارات لكمية الذهب ، بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام.

أول ماكينة ATM لشراء الذهب

خطوات الشراء من ماكينة بيع سبائك الذهب

توفر ATM لبيع سبائك الذهب بأوزان تتراوح من 1 جرام إلى 100 جرام، ولا يجوز لأحد شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام، وهذه هي خطوات الشراء:

ضع بطاقة الخصم أو الائتمان أو البطاقة الذكية من أي بنك في ماكينة الصراف الآلي.

حدد الخيار المحدد لشراء الذهب

حدد السعر وكمية الذهب

أدخل كلمة المرور

تُخرج ماكينة ATM قطعة السبيكة الخاصة بالعميل.