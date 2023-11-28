رفيق رحلة العمر.. محمد منير بصحبة حكيم في أحدث ظهور

شارك الفنان محمد منير، صورة تجمعه بالفنان حكيم عبر حسابه على منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏سعدت بزيارة أخي وصديق عمري الفنان حكيم رفيق رحلة العمر”.

من جانب آخر، أعرب الفنان محمد منير عن حزنه لما يحدث فى فلسطين وتفاقم الأحداث خلال الفترة الحالية من عنف وقصف مستمر لأهلها.

وقال منير فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": إن إصدار أحدث أغانيه يا فلسطيني، هو أبسط الطرق لدعم القضية الفلسطينية وأنه كان لابد من طرحها فى هذا التوقيت لأنه لا يملك سوى حنجرته للتعبير عن ما يمر به العالم من أحداث مأساوية .

ولم يغب يوما صوت النجم الكبير الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وفي هذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الاسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة قرر منير ان يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للاشقاء في فلسطين ويشدو بأغنية جديدة عنوانها " يا فلسطيني".

وتحمل الاغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن بين مقاطع الاغنية: " ادي الشعب ان حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني ".

الأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.