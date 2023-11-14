محمد منير يعبر عن حزن الشعوب العربية بـ" يا فلسطيني "

لم يغب يوما صوت النجم الكبير الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وفي هذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الاسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة قرر النجم الكبير محمد منير ان يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للاشقاء في فلسطين ويشدو باغنية جديدة عنوانها " يا فلسطيني ".



وقال النجم الكبير محمد منير: " وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم " لا املك غير حنجرتي اساندهم بها "

وتحمل الاغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن بين مقاطع الاغنية: " ادي الشعب ان حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني ".

الأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم منير من قبل عدة أغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي

ومنها أغاني "اتحدي لياليك يا غروب" و"القدس" و "العمارة العمارة" و "شجر الليمون".