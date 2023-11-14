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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

فداء الشندويلى يكشف حقيقة تدخل الأزهر الشريف فى سيناريو فيلم المنبر

فداء الشندويلى
فداء الشندويلى

كشف المؤلف فداء الشندويلى ، عن مدى تدخل الأزهر الشريف فى فيلمه الجديد "المنبر" وما هى النقاط التى تم اثارتها.

وقال فداء الشندويلى، فى تصريح لصدى البلد: أنا من المؤلفين الذين يحرصون على العمل الفنى، ومن الصعب بالنسبة لى التدخل فى السياق الدرامى الذى يحمله العمل، وربما يكون ذلك كان متعب بالنسبة لهم وليس لى، لأنى كنت حريص بشدة على التمسك بالسياق الدرامى، وكنت أحارب من أجل الحفاظ على الجانب الدرامى وأهميته مثل الجانب التاريخى والذى كان مهما بالنسبة لهم، وكنت حريص أيضا على توضيح أن الفيلم روائى وليس وثائقى لانهم كانوا يتعاملون معه فى البداية على هذا النحو، وبدأت أعمق لديهم أنه فيلم سينمائى وينافس أفلام أخرى فى دور العرض، وبالتالى له لغة سينمائية وإيقاع مختلف عن الأفلام الوثائقية وهو أمر احتاج الى عدة جلسات لتوصيل الرسالة.

واسترسل: وكان ذلك صعبا فى البداية، ولكن مع مرور الوقت وجدت تجاوب كبير من جانبهم، وخاصة من شباب الشيوخ الذين تواصلوا معى بعد ذلك، وكما كان هناك عامل أخر يسر بالنسبة لى هذا الجانب، حيث كان لى تجارب فنية سابقة مع الأزهر الشريف، وكانت عبارة عن مسلسلات وبرامج تحريك وهم 7 أعمال قدمت فيها دور بارز لشيوخ الأزهر، وكانت دينية درامية، وكان ذلك يخلق حالة من الجدل بيننا، وبالتالى هذا خلق حالة من التفاهم بعد ذلك، وفى نفس الوقت اكتسبت لياقة التعامل مع شيوخ الأزهر، حتى وصل الى أنهم يرشحونى الى كتابة أعمال عن الأزهر، وهو ما وجدته عند كتابة فيلم "المنبر" أيضا.

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فداء الشندويلى 

وأضاف فداء الشندويلى: “المنبر هو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل.

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

ويستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

الازهر الشريف المؤلف فداء الشندويلى فداء الشندويلى فيلم المنبر أعمال فداء الشندويلى

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